ديوان الخدمة: تقديم الطلب إلكترونياً

الاصلاح نيوز –

أقر مجلس الخدمة المدنية في الجلسة التي عقدها بتاريخ 19/12/2016 أبرز وأهم التعديلات المتعلقة باستقبال طلبات التوظيف الجديدة بداية عام 2017، حيث أصبح بإمكان المواطن تقديم الطلب إلكترونيا وسيتم اعتماد 14 محطة معرفة بإشراف المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات للتسهيل على المواطنيين في كافة المناطق الجعرافية وخصوصاً النائية منها عملية إرسال الطلبات الالكتروني مع الوثائق الداعمة مؤرشفة الكترونياً.

وسيتم توقيع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الخصوص قريباً ، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة الأحوال المدنية لتحديد مكان الإقامة لطالبي التوظيف.

امتحان الكفاءة اجباري لخريجي الجامعات الأردنية في ديوان الخدمة

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية د.خلف الهميسات انه لن يتم استقبال أي طلب جديد عام 2017 لا يتضمن إرفاق شهادة تثبت خضوعه لامتحان الكفاءة الجامعية لخريجي الجامعات الأردنية، بهدف تعزيز امتحان الكفاءة الجامعية، الذي يقيس مخرجات التعليم من حيث اتقان الطلبة للمهارات والكفايات اللازمة التي يكتسبها الطالب أثناء فترة دراسته والتي تنعكس على أدائه في سوق العمل المحلي.