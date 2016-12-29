تغريم نادي الوحدات بسبب هتافات للجمهور

الاصلاح نيوز –

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، تغريم نادي الوحدات مبلغ ألف دينار على خلفية هتافات جمهوره بشتم لاعب فريق نادي شباب الأردن، في المباراة التي جمعت الفريقين بدوري المحترفين في إطار منافسات الأسبوع الثامن من دوري المناصير للمحترفين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي تم فيه مناقشة تقارير الحكام ومراقبي المباريات.

وقررت اللجنة منع مدرب اللياقة لنادي شباب الأردن قيس معمر من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 500 دينار، كما تم منع المنسق الإعلامي لنادي شباب الأردن مهند كراعين من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 500 دينار.

كما قررت اللجنة رد شكوى نادي الوحدات المتعلقة بتسجيل مصور للاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم شريف عدنان، والمتضمن تصريحات تحمل الإساءة لعدد من أركان اللعبة واستفزاز جماهير نادي الوحدات.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب شريف عدنان مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 750 دينارا لما بدر منه في التسجيل المصور، وإيقاف لاعب نادي شباب نزال بخماسي الكرة عيسى إبراهيم راتب مباراتين رسميتين، وتغريمه مبلغ 100 دينار عملا بأحكام المواد (71، 26/9/ب).-(بترا)