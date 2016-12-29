176 أردنياً يتخلون عن جنسيتهم في 2016

الاصلاح نيوز –

كشف مصدر مطلع في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن تخلي 176 مواطنا أردنيا عن جنسيتهم الأردنية لغايات التجنس بجنسية عربية أو أجنبية خلال العام الماضي 2016 وذلك استنادا إلى أحكام المادتين 15 و16 من قانون الجنسية الأردنية النافذ المفعول.

وتتيح المادتان 15 و16 من قانون الجنسية الأردنية للمواطنين التخلي عن جنسيتهم؛ لغايات التجنس بجنسية عربية أو أجنبية، كما تتيح لهم استعادتها لاحقاً.

ونص الدستور الأردني على تنظيم قضايا الجنسية الأردنية بقانون، ما وضع كل تفصيلات الجنسيات في قانونها، والذي نص في مواده 15 و16 و17 على ما يلي:

المادة (15) لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة (16) لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.

المادة (17):

أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظا بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون.

ب – لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى، وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.