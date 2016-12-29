وزيرا الداخلية و الأوقاف يلتقيان السفير السعودي

الاصلاح نيوز –

التقى وزيري الداخلية سلامة حماد و الاوقاف وائل عربيات السفير السعودي الأمير خالد بن فيصل بن تركي في عمان .

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ومنها ترتيب إجراءات العمرة والحج لهذا العام 1438هـ وبحث سبل تقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين الأردنيين في المرحلة المقبلة.

وأثنى الدكتور وائل عربيات على الجهود الكبيرة التي تقدمها الحكومة السعودية لخدمة الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم ، مقدماً الشكر لسمو السفير على التسهيلات التي تقوم بها السفارة والقسم القنصلي للحجاج الأردنيين ولمسلمي 1948.

كما بحث وزير الداخلية سلامة حماد و السفير السعودي العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك .