البراءة لمتهم بالاعتداء على ابنة شقيقه القاصرة

الاصلاح نيوز –

أعلنت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس براءة عمٍّ متَّهم بهتك عرض ابنة شقيقه القاصرة بعد أن اعترفت بكذبها أمام المحكمة.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 16 عاما ادعت ان عمها اعتدى عليها رغماً عنها في منزل جدها لابيها.

إلا انها عادت وذكرت أمام المحكمة انها كذبت على عمها وفق ما أكد مصدر قانوني.

وبين المصدر أن الفتاة تعيش في منزل جدها لابيها مع عمها بنفس المنزل بسبب طلاق والديها وزواج أبيها باخرى.

ووجدت المحكمة في جلستها التي عقدتها اليوم برئاسة القاضي فوزي النهار وعضوية القاضيين طارق الشخانبة وعبد الرحيم الحسبان وحضور وكيل الدفاع عن المتهم المحامي عبد اللطيف مدهش أنه لا يوجد ما يثبت ارتكابه للفعل.

ويُذكر أن القرار قابل للطعن أمام محكمة التمييز.