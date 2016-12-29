التشريع يفتي بجواز تعيين رئيس مفوضي هيئة الطيران وفق قانونها

الاصلاح نيوز –

منح ديوان التشريع والرأي الحكومة صلاحية استثناء وظيفة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني من اجراءات التعيين المنصوص عليها في نظام التعيين للوظائف القيادية.

وقال الديوان في قرار صادر عنه أن وظيفة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني تعد من الوظائف القيادية الحساسة والهامة نظراً لارتباطها بامن وسلامة الطيران والارواح في المملكة ، لذا فان لمجلس الوزراء صلاحية استثناءها من اجراءات التعيين المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 3 لسنة 2013.

وأضاف الديوان انه في مثل هذه الحالة يتم التعيين وفق قانون الطيران المدني بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وكان وزير النقل طلب من رئيس الوزراء الاستفسار من الديوان حول أولوية تطبيق قانون الطيران المدني بصفته قانون خاص على نظام التعيين على الوظائف القيادية.