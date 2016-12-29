119 حادث سير خلال خمس ساعات في دبي بسبب الضباب

الاصلاح نيوز –

تسبب ضباب كثيف بمئة وتسعة عشر حادث سير في فترة خمس ساعات في مدينة دبي، من دون ان تؤدي هذه الحوادث الى وقوع اية اصابات، بحسب ما اعلنت شرطة الامارة الخليجية.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية “وام” ان ادارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي سجلت “119 حادثا مروريا منذ الرابعة (12,00 ت غ) وحتى التاسعة (05,00 ت غ)” من صباح امس الاربعاء خلال فترة الضباب.

وقال المقدم محمد جمعة امان مدير ادارة المركز بالوكالة ان الحوادث المرورية في مناطق متفرقة في دبي وقعت “دون (…) اصابات”، مشيرا الى ان المركز تلقى 1892 مكالمة هاتفية.

وشهدت دبي صباح الاربعاء موجة ضباب كثيف تسببت ايضا في ازدحامات مرورية في الامارة.

كما حولت مؤسسة “مطارات دبي” 13 رحلة الى مطارات مجاورة بسبب الضباب الكثيف.(أ ف ب)