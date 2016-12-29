نتائج خيالية لدواء روسي ضد السرطان

الاصلاح نيوز –

تعمل روسيا ضمن عدد من الدول المتقدمة على تصنيع أدوية تستهدف أعضاءً معينة مصابة بمرض السرطان في جسم الإنسان.

أعلنت ذلك وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا في حديث أدلت به لقناة “روسيا – 24” التلفزيونية الروسية، الأربعاء.

وقالت وزيرة الصحة إن تلك الأدوية تحول دون تطور الورم الخبيث عن طريق التدخل في عمل الجزيئيات اللازمة لنموه.

وأضافت سكفورتسوفا إن التجارب السريرية لأول دواء روسي من هذا النوع قد بدأت، وتجري حاليا مرحلتها الثانية. وأطلقت على هذا الدواء تسمية “-1 PD “.

وكان هذا الدواء قد حقق نتائج خيالية فيما يتعلق بالقضاء على الأورام الخبيثة لسرطان الجلد، وإيقاف توسعها في جسم الإنسان.

يُذكر أن وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوف كانت قد أعلنت في اجتماع مجلس تطوير المشاريع الواعدة في روسيا الذي عقد في يوليو / تموز الماضي أن أعوام 2016 – 2018 ستشهد تصنيع وتطبيق ما لا يقل عن 36 دواءً ابتكاريا واعدا، بما فيها أدوية لعلاج مختلف أمراض السرطان.-(روسيا اليوم)