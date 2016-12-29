مشاهير ونجوم رحلوا في 2016

الاصلاح نيوز –

غيب الموت عددًا من الأدباء والفنانين والرياضيين، في دول حول العالم خلال عام 2016.

ومن أبرز من رحل هذا العام، أسطورة رياضة الملاكمة الأميركي محمد علي كلاي، و أسطورة لعبة الغولف، الأمريكي “أرنولد بالمر”، وطارق سليم، كابتن النادى الأهلي المصري، وحمادة إمام لاعب كرة القدم في نادي “الزمالك” وأحد النجوم السابقين لمنتخب مصر.

ومن الأدباء والفنانين، توفي الشاعر المصري فاروق شوشه، والموسيقار اللبناني الشهير ملحم بركات، والمغني البريطاني الشهير جورج مايكل، وأسطورة الموسيقى الأندلسية “المالوف” محمد الطاهر الفرقاني.

كما شهد هذا العام عددا من الحوادث المآوساية التي راح ضحيتها رياضيين مثل مصرع بطلة مصر وإفريقيا في المصارعة النسائية ريم مجدي ( 17 عامًا)، وغرق حارسة مرمى منتخب غامبيا للسيدات فاطيما جوارا .

وفي قطاع غزة، توفي رجب محمد التوم أكبر معمّر في فلسطين عن عمر 127 عاما.

وفيما يلي ترصد الأناضول أبرز من رحل عن عالمنا هذا العام بترتيب التاريخ:

25 ديسمبر: المغني البريطاني الشهير جورج مايكل الذي كان يُلقب بملك البوب في بلاده عن عمر ناهز 53 عاما.

وباع نجم البوب البريطاني أكثر من مئة مليون أسطوانة في أنحاء العالم، منها عشرون مليونا لأول ألبوماته بعنوان “فيث” الذي صدر عام 1987، واحتل مرات عدة المراتب الأولى لأفضل المبيعات.

18 ديسمبر: الممثلة الأمريكية الشهيرة زازا جابور، عن عمر بلغ 99 عاما، في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، إثر أزمة قلبية.

14 ديسمبر: الفنان المصري أحمد راتب، عن عمر يناهز 67 عامًا؛ إثر أزمة قلبية.

وقدم راتب عشرات الأفلام السينمائية من بينها “البريء”، و”عمارة يعقوبيان” و”الإرهابي” و”نهر الخوف”، وله العديد من الأعمال الدرامية الشهيرة من بينها “المال والبنون”، “بوابة الحلواني” ، و”أم كلثوم”.

13 ديسمبر: الفنانة المصرية زبيدة ثروت، التي اشتهرت بـ”قطة السينما العربية”، عن عمر يناهز 76 عامًا بعد صراع مع المرض. وكانت الراحلة قد اعتزلت الفن في نهاية الثمانينات من القرن الماضي بعد سلسلة من الأعمال السينمائية صنف بعضها ضمن كلاسيكيات السينما المصرية.

7 ديسمبر: الفنان الجزائري أسطورة الموسيقى الأندلسية “المالوف” محمد الطاهر الفرقاني عن عمر ناهز 88 عاما، بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

19 نوفمبر: بطلة مصر وإفريقيا في المصارعة النسائية ريم مجدي ( 17 عامًا)، وأرجعت وزارة الداخلية المصرية، مصرعها إلى الانتحار بإلقاء نفسها من سيارة والدها.

17 نوفمبر: أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، وفاة المدافع الروماني السابق دانيال برودان عن عمر يناهز 44 عامًا اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ولعب برودان لأتلتيكو مدريد في موسمي 1996-1997 و1997-1998، وخاض 54 مباراة مع منتخب رومانيا في مختلف المسابقات الدولية التي خاضها منتخب بلاده.

12 نوفمبر : الممثل المصري محمود عبد العزيز، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وبلغ عدد أفلام محمود عبد العزيز نحو 84 فيلماً قام فيها بدور البطولة، بينما أخرج فيلماً واحداً هو “البنت الحلوة الكذابة”.

7 نوفمبر: المغني والكاتب والشاعر وكاتب الأغاني الكندي ليونارد كوهين، عن عمر ناهز 82 عاما.

وأصدر كوهين ألبومه الغنائي الأخير وهو في الـ 82 من عمره، في ختام حياة فنية استمرت 60 عاما.

3 نوفمبر: حارسة مرمى منتخب غامبيا للسيدات فاطيما جوارا (19 عامًا)، إثر غرق القارب الذي كانت تستقله أثناء عبوره البحر الأبيض المتوسط في الطريق من ليبيا إلى القارة الأوروبية في هجرة غير شرعية إلى أوروبا.

31 أكتوبر:النحات الإيطالي سيلفيو جازانيجا، مصمم مجسم كأس العالم لكرة القدم، عن عمر يناهز 95 عامًا.

28 أكتوبر:الموسيقار اللبناني الشهير ملحم بركات عن عمر 74 عاماً بعد صراع مع المرض.

25 أكتوبر: كارلوس ألبرتو لاعب كرة القدم البرازيلي، الذي كان قائد منتخب البرازيل الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1970، عن عمر يناهز 72 عامًا.

واعتزل كارلوس ألبرتو الكرة عام 1982 قبل أن يتجه للتدريب، وتولى الإشراف على العديد من الأندية البرازيلية قبل أن يعتزل التدريب منذ نحو 10 سنوات.

26 أكتوبر: علي حسين أحد نجوم الكرة العراقية، عن عمر ناهز 55 عامًا، في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد جراء “إصابته بمرض عضال”.

ويعد علي حسين أحد الأسماء المعروفة في عالم كرة القدم العراقية ومثل منتخب “أسود الرافدين” في 70 مباراة بين 1981 و1989، كان فيها من أفضل لاعبي الوسط ومركز الجناح الأيسر. كما أطلقت عليه الجماهير لقب “الغزال الأسمر” نظرًا لسرعته الفائقة في الملعب.

16 أكتوبر: “الهاشمي الطود” أحد أبرز المجاهدين والمقاومين المغاربة ضد الاستعمار، في مسقط رأسه مدينة “القصر الكبير”، شمال غربي المملكة المغربية عن عمر يناهز الـ(86 عاما)بعد صراع طويل مع المرض .

14 أكتوبر: الشاعر المصري الكبير، أمين عام مجمع اللغة العربية بمصر، فاروق شوشه، عن عمر يناهز 80 عاما.

وعُرف عن شوشه أنه “أحد حراس اللغة العربية”، من خلال برامجه الإذاعية والتلفزيونية، وأبرزها لغتنا الجميلة (1967)، وأمسية ثقافية 1977.

10 أكتوبر: الفنان العراقي يوسف العاني، عن عمر ناهز الـ 89 عاماً في إحدى مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.

و العاني ممثل ومخرج، أسس فرقة الفن الحديث عام 1952، وأعد ومثل العديد من المسرحيات، وكتب في النقد الفني، وشارك في كتابة العديد من قصص الأفلام العراقية والعربية، وله عشرات المؤلفات الخاصة بالسينما والمسرح.

7 أكتوبر: قائد المنتخب الكاميروني الأسبق، ريجوبرت سونغ، عن عمر يناهز 40 عامًا بعد عدة أيام من إصابته بنزيف دماغي.

ويعد سونغ أحد نجوم كرة القدم الكاميرونية، حيث بدأ مسيرته الدولية في عام 1993، وشارك مع منتخب بلاده في أربع بطولات كأس عالم أعوام 1994 و1998 و2000 و2010، ليصبح أول لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز.

30 سبتمبر: الملاكم “مايك تاول” (25 عامًا)، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها في مباراة لوزن الوسط، أقيمت في البلاد.

25 سبتمبر: أسطورة اللعبة “أرنولد بالمر”، عن عمر ناهز الـ87 عاماً.

ويعد بولمر، الملقب بـ(الملك)، هو أحد أهم رموز اللعبة على مر تاريخها بداية من خمسينيات القرن الماضي.

وأحرز اللاعب الراحل، على مدار مشواره الرياضي الحافل بالإنجازات، سبعة ألقاب لبطولات كبرى، وفي 1974 أدرج اسمه في قاعة مشاهير الغولف على الصعيد العالمي.

21 سبتمبر: المخرج والسيناريست الأمريكي، الحاصل على جائزة أوسكار، كيرتس هانسون، عن عمر يناهز 71 عاما.

1 سبتمبر: رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أحمد مسعود، في معسكر الفريق الأول لكرة القدم، المقام في تركيا آنذاك.

16 اغسطس: البرازيلي جواو هافيلانج الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بمستشفى في ريو دي جانيرو البرازيلية عن عمر يناهز 100 عاما.

وشغل هافيلانج منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بين 1974 و 1998 قبل أن يخلفه السويسري جوزيف بلاتر.

26 يوليو: المخرج المصري محمد خان، عن عمر يناهز (73 عاماً)، جراء أزمة قلبية مفاجئة. وقدم الراحل للسينما المصرية عدداً من الأفلام المهمة، أبرزها “زوجة رجل مهم”، “أيام السادات”، “مستر كاراتية”، “فتاة المصنع”، “أحلام هند وكاميليا”.

16 يوليو: طارق سليم، كابتن النادى الأهلي المصري، وأحد رموز الكرة المصرية عن عمر يناهز (79 عاما)، بعد صراع طويل مع المرض.

8 يونيو : ستيفن كيشي، لاعب ومدرب منتخب نيجيريا السابق، عن عمر ناهز 54 عاماً، بسبب أزمة قلبية.

ويعد كيشي هو المدرب الأفريقي الوحيد الذي تأهل مع منتخبين لنهائيات كأس العالم، مع توغو في نهائيات 2006 ، ثم مع نيجيريا في 2014.

3 يونيو: أسطورة رياضة الملاكمة الأمريكي محمد علي كلاي عن عمر يناهز 74 عاما، في المستشفى.

وإلى جانب البطولات العالمية التي حققها كلاي، كان له دور في الحياة السياسية الأمريكية، بتقديمه الدعم لحركات السود والمسلمين، ومنذ عام 2014، ساءت حالة كلاي الصحية، بعد إصابته بعدوى المسالك البولية.

اعتنق “كلاي” الإسلام عام 1964، وغير اسمه من “كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور” إلى محمد علي كلاي، وفاز ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات على مدى 19 عاماً في 1964 و1974 و1978.

6-9 مايو: جيانين كريستيل دجومنانغ، حارسة فريق فيمينا ستار إيبولورا، أثناء إجرائها عمليات الإحماء وقبل بداية لقاء فريقها أمام لوفيس مانبروف ياوندي، في إطار الدوري الكاميروني للسيدات.

وتعد هذه ثالث حالة وفاة تصيب رياضيًا خلال 4 أيام بعد أن عاشت كرة القدم الكاميرونية الحداد مؤخرا على وفاة اللاعب باتريك إيكينغ، لاعب دينامو بوخاريست الروماني في الملعب أثناء مباراة بسبب أزمة قلبية يوم 6 مايو الماضي.

و توفي اللاعب البرازيلي بيرناردو ريبيرو، لاعب فريبورجينس البرازيلي الحالي وفلامينغو السابق، خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه 7 مايو الماضي، إثر أزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

5 إبريل: الشاعر التونسي، محمد الصغيّر أولاد أحمد، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع مع المرض ألمّ به في السنوات الأخيرة. ومن قصائده ”الفراشة” إهداءً لروح محمد البوعزيزي “مفجر ثورة” يناير/كانون ثان 2011.

29 مارس: بطل العراق في الرياضة محمد السنباطي إثر نوبة قلبية .

والسنباطي هو أحد لاعبي المنتخب الوطني بوزن 90 كلغم وسبق أن حصل على المركز الثالث في الموسم الماضي.

15 فبراير: الأديب والروائي الفلسطيني سلمان ناطور، عن عمر يناهز 67 عاماً، جراء أزمة صحية تعرض لها.

وصدر للراحل، حوالى 30 كتاباً، وتعرض ، للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية التي فرضت عليه إقامات جبرية في منزله، لفترات عديدة، بسبب مواقفه الوطنية التي عبر عنها في كتاباته الصحفية والأدبية.

20 يناير: رجب محمد التوم أكبر معمّر في فلسطين عن عمر 127 عاما.

والتوم عاصر 5 حقب تاريخية مرت على قطاع غزة، و لديه من الأبناء والأحفاد قرابة الـ370 فرداً، وكان يتمتع بصحة جيدة في آخر أيام حياته.

9 يناير: لاعب كرة القدم في نادي “الزمالك” المصري، وأحد النجوم السابقين لمنتخب مصر، حمادة إمام، عن عمر يناهز (67 عاما)، متأثرا بمرضه.

وحصل الرياضي المصري الراحل، على ألقاب في الأوساط الرياضية، تدل على مدى براعته، منها “أسطورة الزمالك”، و”الثعلب”.-(الأناضول)