بعد يوم على وفاة “بطلة حرب النجوم”.. أمها تفارق الحياة

الاصلاح نيوز –

بعد يوم من وفاة ابنتها الممثلة كاري فيشر “بطلة حرب النجوم”، فارقت الممثلة ديبي رينولدز الحياة يوم الأربعا. وشاركت رينولدز في بطولة العديد من الأفلام الموسيقية والكوميدية في هوليوود في الخمسينات والستينات ومنها فيلم (سينجين إن ذا رين (الغناء في المطر.

وكانت رينولدز البالغة من العمر 84 عاماً، والتي سبق ترشيحها لجائزة الأوسكار قد نقلت في وقت سابق إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وجاءت وفاة رينولدز بعد يوم من وفاة ابنتها كاري فيشر عن عمر يناهز 60 عاماً بعد تعرضها لأزمة قلبية يوم الجمعة. واشتهرت فيشر بدور الأميرة ليا في سلسلة أفلام “ستار وورز” أو حرب النجوم.

كاري فيشر في 2014 – فرانس برس

وكانت رينولدز نشرت على فيسبوك بياناً عن وفاة ابنتها قائلة “شكرا لكل من احتضن مواهب ابنتي الغالية الرائعة. أنا ممتنة لتعاطفكم ودعواتكم التي ترشدها الآن إلى محطتها المقبلة.”