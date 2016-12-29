إصابة 32 شخصا في انفجار قنبلتين أثناء مباراة ملاكمة في الفلبين

الاصلاح نيوز –

أصيب 32 شخصا عندما انفجرت قنبلتان محليتا الصنع أثناء مباراة للملاكمة ضمن مهرجان سنوي في بلدة فلبينية، بحسب ما ذكره متحدث باسم الجيش الخميس.

وكان الضحايا يشاهدون مسابقة الملاكمة في ساحة عامة في مدينة هيلونجوس في إقليم ليتي 620/ كم جنوب شرق مانيلا / عندما وقع انفجار مساء الأربعاء.

وقال الكولونيل بنيامين هاو نقلا عن بيان مشترك من الشرطة والجيش إن 16 من المصابين لا يزالون في المستشفى، بينما خرج الباقون بعد تلقيهم العلاج.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تحدد السلطات أي مشتبه بهم.