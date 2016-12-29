روسيا: انتهاء المرحلة الرئيسية لعمليات البحث والإنقاذ في موقع تحطم الطائرة المنكوبة

الاصلاح نيوز –

أفاد مصدر أمني روسي الخميس بانتهاء مرحلة البحث والإنقاذ في موقع تحطم طائرة “تو-154″ الروسية في البحر الأسود.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي” للأنباء، إن فرق البحث تمكنت من انتشال كافة الأجزاء الأساسية للطائرة المنكوبة، مشيرا إلى أن أجزاء الحطام وضعت في موقع خاص، حيث سيقوم الخبراء بتركيبها، كجزء من التحقيق في أسباب الكارثة.

وأشار إلى العثور على جثث 19 من ضحايا الحادث، وتم نقل 17 جثة إلى مختبر طبي في موسكو للتعرف على هوية أصحابها، مضيفا أن أشلاء عديدة لضحايا الحادث نقلت كذلك إلى المختبر لإجراء الفحص الجيني.

ووفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم” فإن التحقيق يدرس مختلف الأسباب المحتملة لحدوث الكارثة الجوية، بما في ذلك إجراء صيانة الطائرة بشكل غير مناسب، وحدوث عطل في قلابات الطائرة، وغير ذلك من المشاكل التقنية على متن الطائرة، إضافة إلى احتمالات الخطأ البشري، ووقوع عمل إرهابي، ودخول طائر في أحد محركات الطائرة.