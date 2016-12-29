نصف مليون سائح زاروا العقبة عام ٢٠١٦

الاصلاح نيوز –

كشف مفوض الاستثمار والتنمية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية شرحبيل الماضي عن استقبال حوالي نصف مليون سائح وسائحة خلال العام 2016 .

وأضاف الماضي لمصادر ان من بين النصف مليون سائح ١٥٠ الفاً من خارج الأردن معظمهم من الجنسيات الأوروبية والروسية والاسكندنافية وبعض من جنسيات الشرق آسيوية.

وتابع أن حركة البواخر ساهمت في تنشيط السياحة ، فقد شهد عام ٢٠١٦ وصول مايزيد عن ٥٠ باخرة سياحية حملت على متنها آلاف الزوار.

كما شهد هذا العام حركة نشطة لسياحة الطائرات العارضة التي جذبت ما يقارب ٢٥ الف سائح وسائحة من روسيا وأكرانيا، حيث تم إطلاق أول الرحلات المباشرة من مطار الملك حسين الى وجهات عربية مثل بيروت ، وعالمية مثل بروكسل.

وعن الجانب الاقتصادي قال ماضي ان الحركة التجارية في مدينة العقبة تراوحت بين الجيدة والممتازة ويعود ذلك الى حركة السياحة الداخلية التي تزداد في عطلة نهاية الاسبوع بينما تنخفض في بقية الأيام.

وتمنى ماضي ان يشهد عام ٢٠١٧ حركة سياحية واقتصادية مماثلة للتي شهدها هذا العام أو أفضل منها.

وعن خطط عام ٢٠١٧ كشف ماضي ان بداية العام ستشهد افتتاح كرنفال العقبة الذي سيبدأ في شباط ويستمر حتى آذار من العام نفسه، لافتاً الى ان العقبة ستكون محط أنظار العديد من السياح المهتمين في رياضة الغوص.

وختم ماضي قائلاً أن النشاط الاقتصادي والسياحي الذي تشهده العقبة يعود الى منظومة الأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، معرباً عن أمله في أن يديم الله علينا الأمن الأمان وأن يحمي الأردن قادة وحكومة وشعباً.

يُذكر أن الأردن يمتاز بأمنه واستقراره رغم وجوده وسط محيط ملتهب ، حيث تشهد معظم الدول المحيطة به حروباً وثورات وتزعزع في الأمن والاستقرار، ما يدفع بالسياح الأجانب الى اختيار الأردن كوجهة سياحية.