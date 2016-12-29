الجامعة الاردنية تحرم البطل ابو غوش من مواد الفصل الاول

الاصلاح نيوز –

وجه لاعب التايكواندو احمد ابو غوش الفائز بذهبية الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو، رسالة عبر حسابه في الفيسبوك يتحدث فيها عن حرمانه من المواد المسجلة للفصل الاول.

وبينما حاولت مصادر الاتصال مع رئيس الجامعة الا انه رفض الادلاء باي تصريح.

ابو غوش قال عبر حسابه:’ أود ان اتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة الجامعة الاردنية وادارة كلية التربية الرياضية التي قدرت جميع ظروفي لهذا الفصل وقاموا بحرماني من المواد المسجلة لي بهذا الفصل وذلك بداعي الغياب عن الجامعة، رغم كل الوعود والتعهدات التي وعدوني بها قبل بداية الفصل واثناء الدوام الجامعي بمراعاتي فيما يتعلق بالغيابات، علما اني طلبت منهم مراعاتي فقط في هذا الفصل وذلك بسبب ارتباطاتي الكثيرة خلاله خارج البلاد لتمثيل المملكة في العديد من الدول والتكريمات و المحافل الدولية؛ والمتمثلة بالسفر الى قطر للتكريم من قبل مجلس اللجان الاولمبية الدولية وتكريم الاتحاد الدولي لي كأفضل لاعب تايكواندو على مستوى العالم في اذربيجان وتكريمي بجائزة الابداع الرياضي العربي بجائزة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في الامارات العربية المتحدة هذا بالاضافة الى الارتباطات المحلية العديدة والدولية التي قدمت للملكة لاجراء المقابلات والتكريمات.

واضاف، طلبت منهم فقط المراعاة في هذا الفصل ومعاملتي في الفصول القادمة كأي طالب اخر في الجامعة، مع العلم اني ادرس في كلية التربية الرياضية والانجاز الذي حققته يرفع من شأن وقيمة الكلية ككل ولكن لا وجود لاي تقدير واي مقابل من قبل الدكاترة في الجامعة.

واعتبر ابو غوش السبب في انه ‘لحاجة في انفسهم لا يعلمها الا الله مع العلم ان هناك احد الدكاترة في الجامعة لم يقم بحرماني و قام بمراعاة كل هذه الظروف و تقدير الانجاز مشكورا . و لكن كيف تطالبون اي لاعب بالانجاز و بذل اقصى الجهد و انتم لا توفرون له اقل متطلبات النجاح من راحة نفسية و مراعاة في الحضور . ان كل ما نقوم بتعلمه في هذه الكلية هو مجرد حبر على ورق ومجرد فلسفات رياضية يحفظها ملقنوها ويضعون اسئلة حولها ولكن لا يعلمون كيفية تطبيقها .

وقال: حلم كل رياضي وكل اتحاد ودولة مهتمة في الرياضة يكون بتحقيق ميدالية في دورة الالعاب الاولمبية والاولى ان يكون هذا هدف المؤسسة التي تخرج الرياضيين بالطريقة الصحيحة فان اتى الانجاز لهذه المؤسسة من دون اي جهد منها وبدون اي تقدير فيا حسفي على الرياضيين الطامحين في هذا الوطن العزيز .

واضاف لا اود ان ابعث برسالة تشاؤم للرياضيين في جميع التخصصات الرياضية ولكن هذا هو الواقع المرير في الجامعة الاردنية عليك ان تختار الرياضة او الدراسة فلا يجب ان تكون رياضي ناجح ومتفوق في نفس الوقت.

ونقل عن احد الدكاترة في الجامعة قوله: ‘اجل دراستك ٣ سنين وبس تخلص الاولمبياد الجاي ارجع ادرس’.

مصدر من الجامعة الاردنية أكد على تواصل دعم الجامعة للبطل احمد ابو غوش.

وقال مصدر انه سيتم بحث قضية ابو غوش مع القبول والتسجيل لتصويب اوضاعه.

وكان ابو غوش الحاصل على ميدالية ذهبية في الاولمبياد قد اعلن ان الجامعة قامت بحرمانه بسبب الغياب.

المصدر اضاف ان الجامعة ستبذل قصارى جهدها من اجل تصويب اوضاع اللاعب ابو غوش.

مدرب اللاعب ابو غوش، فارس العساف استهجن قرار الجامعة بحرمان ابو غوش بالرغم من دراسته للرياضة، مبينا ان كلية الرياضة والجامعة بشكل عام يجب ان تدعم طلبتها الذين يمثلون الاردن في البطولات العالمية.

واضاف العساف لمصادر ان ابو غوش كان يدرس ادارة الاعمال وقام بالتحويل للرياضة ظنا منه ان الكلية ستدعم طلبتها.

وتابع ان ابو غوش بحاجة الى تدريب مرتين في اليوم وذلك لكي يستطيع المنافسة على البطولات وليمثل الاردن خارجيا.

وتساءل العساف: كيف لكلية الرياضة ان تحرم طالب حصد ميدالية عالمية ببطولة رياضية؟ .