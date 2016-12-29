الأمير مرعد يلتقي رئيس مجلس النواب

الاصلاح نيوز –

بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، امس الأربعاء، عدداً من القضايا المتعلقة بشؤون الأشخاص المعوقين، لاسيما مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعروض حالياً أمام اللجنة النيابية المشتركة، القانونية والعمل.

وأكد الطراونة حرص المجلس على الاهتمام بهذه الفئة باعتبارها لبنة أساسية من المجتمع الاردني وتستحق الرعاية والاهتمام من الجميع، مؤكداً أن القانون محل عناية واهتمام من قبل المجلس، وأنه سيتم إنجازه بالسرعة الممكنة.

بدوره أعرب سمو الأمير عن أمله في أن يلقى مشروع القانون الرعاية والاهتمام من قبل أعضاء مجلس النواب.