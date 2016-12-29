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وفيات اليوم الخميس 29-12-2016

الخميس ٢٩\١٢\٢٠١٦

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الاصلاح نيوز –

– غالب ابراهيم الهلسه – قرية حمود

– الحاج أحمد رشيد عمر زيد الكيلاني – الرابية

– الحاج اسماعيل محمد عودة العمايرة – زي

– هناء سلام عبيد المعايطة – بلدة الربة

– نهى جميل شطارة – تلاع العلي

– سميح الشيخ سعيد الخالدي – الزرقاء الجديدة

– سامح احمد نمر عبد القادر – الرابية

– بدره نجيب حامد الروسان – اربد

– الحاج نذير يحيى محمد عابدين – الشميساني

– محمد أحمد ملص – الشميساني

– روز خليل سعد طنوس – الصويفية

– أحمد عبدالرحمن القضاة – عين جنا

– فرح فرحان فرح مقطش – ضاحية الامير راشد

– سائد حسين عاطف درويش – تلاع العلي

– فائق مكي أحمد التكريتي – دابوق

– حسام محمد مفلح المبسلط – عرجان

– فرح أيمن عطا الله المحادين – الزرقاء

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