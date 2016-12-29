وفيات اليوم الخميس 29-12-2016

الاصلاح نيوز –
– غالب ابراهيم الهلسه – قرية حمود
– الحاج أحمد رشيد عمر زيد الكيلاني – الرابية
– الحاج اسماعيل محمد عودة العمايرة – زي
– هناء سلام عبيد المعايطة – بلدة الربة
– نهى جميل شطارة – تلاع العلي
– سميح الشيخ سعيد الخالدي – الزرقاء الجديدة
– سامح احمد نمر عبد القادر – الرابية
– بدره نجيب حامد الروسان – اربد
– الحاج نذير يحيى محمد عابدين – الشميساني
– محمد أحمد ملص – الشميساني
– روز خليل سعد طنوس – الصويفية
– أحمد عبدالرحمن القضاة – عين جنا
– فرح فرحان فرح مقطش – ضاحية الامير راشد
– سائد حسين عاطف درويش – تلاع العلي
– فائق مكي أحمد التكريتي – دابوق
– حسام محمد مفلح المبسلط – عرجان
– فرح أيمن عطا الله المحادين – الزرقاء