طقس بارد نهارا وصقيع ليلا وامطار خفيفة السبت

الاصلاح نيوز –

تكون الاجواء اليوم باردة في اغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، والفرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، وفي ساعات الليل يتشكل الصقيع والانجماد فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية وأجزاء من الغور الشمالي.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى ألاجواء غدا باردة في اغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم المنخفضة وفي ساعات الليل تتوفر فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح خفيفة متغيرة الاتجاه، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم السبت وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع سقوط امطار خفيفة باذن الله على فترات في شمال المملكة، قد تمتد تدريجيا الى الاجزاء الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 11- 3 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 11- 3 والمناطق الجنوبية 10- صفر وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 20 والصغرى10 درجات.