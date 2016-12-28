facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss

حسين الجسمي يغني من كلمات الشيخ محمد بن راشد

الأربعاء ٢٨\١٢\٢٠١٦

66178a43-138e-4797-8379-b7a6f8c4ac4f_16x9_600x338

الاصلاح نيوز –

نشر المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو له أثناء غنائه أغنية بعنوان “أنا لها شمس”، وهي من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي.

وعلق على الفيديو قائلاً:

“جديدنا.. انا لها شمس.. وآنا لها فَيْ.. وآنا لها روح الجِسد في بِدَنها ..

من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”.

كما أكد الجسمي أن التحضيرات تتم حاليا من أجل تصوير العمل الجديد في غضون الأيام القليلة في عدد من مدن الإمارات العربية المتحدة.

أضف تعليقك

﻿