حسين الجسمي يغني من كلمات الشيخ محمد بن راشد

الاصلاح نيوز –

نشر المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، فيديو له أثناء غنائه أغنية بعنوان “أنا لها شمس”، وهي من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي.

وعلق على الفيديو قائلاً:

“جديدنا.. انا لها شمس.. وآنا لها فَيْ.. وآنا لها روح الجِسد في بِدَنها ..

من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”.

كما أكد الجسمي أن التحضيرات تتم حاليا من أجل تصوير العمل الجديد في غضون الأيام القليلة في عدد من مدن الإمارات العربية المتحدة.