قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الاصلاح نيوز –

وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (هندسة الطيران / برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.

ووافق المجلس وفق بيان صحفي صدر اليوم الاربعاء على الاعتماد الخاص لتخصص (التحاليل الطبية / برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت شريطة استكمال الجامعة للنواقص وايقاف القبول في تخصص ( العلوم الحياتية / برنامج الماجستير).

واكد المجلس على قراره الذي صدر بتاريخ 2016/1/14، والمتعلق بإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (هندسة الطاقة الكهربائية / برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية / المركز لحين استكمال الجامعة للنواقص.

واجل المجلس البت في الاعتماد الخاص لتخصص (الارشاد النفسي والتربوي / برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الاميرة عالية الجامعية لحين استكمال الجامعة للنواقص والبت في الاعتماد الخاص لتخصص (القانون الخاص/ برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم الاسلامية العالمية لحين استكمال الجامعة للنواقص.

ووافق المجلس على الاعتماد الخاص لتخصص (الموارد البشرية/ برنامج البكالوريوس)، وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الموارد البشرية/ برنامج الماجستير) في جامعة جدارا.

واقر المجلس معايير الاعتماد الخاص لتخصص (الفنون الاسلامية / برنامج البكالوريوس ).