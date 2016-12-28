بطولة الشطرنج الفردية لطلبة جامعة عمان العربية

الاصلاح نيوز –

نظمت عمادة شؤون الطلبة بطولة شطرنج فردية لطلبة الجامعة، ويأتي تنظيم هذا النشاط لتنمية وإثراء النشاطات الطلابية وشغل اوقات فراغهم بما هو نافع ومفيد، وكذلك لتشكيل نواة فريق للجامعة.

وفي ختام البطولة قام أ.د محمد نزيه حمدي نائب رئيس الجامعة وبحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور فؤاد الجوالده، بشكر جميع المشاركين في البطولة وحفّز اللاعبين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، وتوّج الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بالبطولة حيث فاز بالمركز الأول الطالب ياسر السرحان من كلية الأعمال وبالمركز الثاني الطالب إمام النسور من كلية القانون وبالمركز الثالث الطالب أيهم السعايدة من كلية الأعمال.

ومن الجدير ذكره بأن جامعة عمان العربية تولي هذه الرياضة جل اهتمامها فقد نظمت في الأعوام السابقة بطولات شطرنج على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.