المستهلك: ارتفاع اسعار 17 سلعة

الاصلاح نيوز –

ارتفعت اسعار 17 سلعة، بنسبة 2ر22 بالمئة، فيما استقرت اسعار 78 سلعة، بحسب نتائج دراسة مقارنة أعدتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك على أسعار السلع في شهر تشرين الثاني الماضي مقارنة بأسعار كانون الاول الجاري وشملت 95 سلعة.

وقالت الدراسة التي أشرف عليها رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، انه لوحظ ارتفاع اسعار الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة البطاطا أعلى نسبة ارتفاع وبلغت 47 بالمئة، تلتها البندورة 3ر33 بالمئة, ثم السبانخ 30 بالمئة، والباذنجان 25 بالمئة، والكوسا 25 بالمئة، والزهرة 21 بالمئة، والفول 14 بالمئة، والليمون 10بالمئة، مشيرا الى أن أسعار الليمون في السوق الأردنية هي بالأصل مرتفعة مع ثبات سعر الجزر والبصل والفلفل الحلو والحار.

كما ارتفعت اسعار الفواكه حيث ارتفع سعر الكلمنتيا بنسبة بلغت 33 بالمئة، والتفاح المستورد الأحمر والزبداني بنسبة بلغت 12 بالمئة، والموز البلدي 20 بالمئة.

وارتفع سعر طبق البيض بنسبة 25 بالمئة, مع ثبات اسعار الالبان والحليب والبقوليات والشاي والسكر والأرز.

أما اللحوم الحمراء والبيضاء فارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة بلغت 5ر15 بالمئة، والدجاج الطازج بنسبة 5ر14 بالمئة بالرغم من كثافة انتاج الأردن من الدواجن، كما ثبتت أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة بشقيها المبرد والمجمد.