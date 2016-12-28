496 مليون و200 ألف دينار موازنة الامانة في 2017

الاصلاح نيوز –

صادق مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة امين عمان عقل بلتاجي على مشروع موازنة عام 2017 والبالغة 496 مليون و200 الف دينار .وبلا عجز .

واكد امين عمان ان امانة عمان ستعمل على تمكين الايراد وضبط الانفاق ، مبينا انه سيتم تحقيق الايراد في مشروع الموازنة وإنفاقه بدقة حسب الخطة الموضوعه ، وان إعداد الموازنة هي تحدي ووضعت حسب الاولويات والامكانات المتاحة.

واضاف ان عدد سكان العاصمة عمان وصل الى 4 مليون و400 الف نسمة ، وان هناك تطور في نمو المدينة بحاجة الى خدمات في مختلف قطاعات الامانة.

وبلغ اجمالي الايرادات الذاتية 328 مليون و580 الف دينار ، فيما توزعت باقي الايرادات 167مليون و620 الف ، على مصادر التمويل ، والمشاريع الاستثمارية ، والدعم الحكومي ، واستملاكات العبدلي ، والديون على الحكومة.

وبلغ اجمالي النفقات الجارية 189 مليون و695 الف دينار موجهه للرواتب والاجور ، وللنفقات التشغيلية ، ونفقات فوائد القروض ، فيما بلغ اجمالي النفقات الراسمالية ( المشاريع الانمائية ، الاستملاكات ، المشاريع الممولة ، وتسديد القروض ) 306 مليون و505 الف دينار موجهه للمشاريع الانمائية، وللاستملاكات، وللمشاريع الممولة.

واقر المجلس اتفاقية تعاون بين الامانة ومدينة باريس المتضمنة قيام مدينة باريس بتقديم منحة لامانة عمان بقيمة 60 الف يورو لتغطية نفقات تبادل الخبرات في مجال النقل والمرور ودعم برامج وجهود الامانة المتعلقة بتطوير نظام نقل عام عصري .

وعلى ملحق الاتفاقية الموقعة بين الامانة ووكالة الانماء الفرنسية ومدينة باريس التي تتضمن تقديم منحة بقيمة 140 الف يورو على شكل خدمات استشارية لرفع كفاءة موظفي الامانة في مجال الادارة المالية وإدارة مشروع الباص السريع .

كما وافق المجلس على اتفاقية المشاركة مع لجنة عمان خضراء (2020) ‘ نحو اردن اخضر ‘ بخصوص توثيق وزيادة الرقعة الخضراء في المدينة وحمايتها من الاعتداءات والحفاظ عليها واستدامتها وتعزيز مفهوم الابنية الخضراء لتكون عمان صديقة للبيئة بحلول عام 2020 .

ووافق على توقيع اتفاقية مع بلدية ناعور الجديدة وبلدية الشوبك الجديدة بخصوص تحصيل مخالفات السير وقيمة غرامات المخالفات وتدريب موظفي البلديتين على وسائل وآليات تحصيل موارد البلديات . كما صادق على التسوية مع شركة ديلويت والخاص بتطبيق نظام خدمات آوراكل.