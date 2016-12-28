ورشتا عمل لتعريف الشباب بالسوق والتخطيط الوظيفي

الاصلاح نيوز –

عقدت في كلية العلوم الصيدلانية بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة الهاشمية والصناعات الدوائية الاردنية اليوم ورشتا عمل حول زيادة وعي الطلبة وتعريفهم بالسوق المحلي .

وتناولت الورشة الاولى التي شارك فيها عميد كلية الطب الدكتور درويش بدران، وعميدة العلوم الصيدلانية الدكتورة سجى حامد، التعريف بأحدث الأدوية الموجودة في السوق المحلي لثلاث شركات أدوية وأفضل البروتوكولات العلاجية المتبعة لاستخدام هذه الأدوية.

وأكدت عميدة كلية الصيدلة على أهمية التعاون بين كلية الطب والصيدلة مع الصناعات الدوائية من اجل تخريج طبيب و صيدلاني تربطهم العلاقة الصحيحة، بما يعود بالنفع على المريض بشكل أساسي لتقديم خدمة علاجية تركز على المريض وسلامته. واشارت الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات و الورش للطلبة من اجل تطوير خبرات الطلبة والاستفادة من خبرات هذه الشركات والتي تتنوع و تختلف كل حسب مجال الأدوية التي تتعامل معها كل شركة.

وشملت الورشة نبذة عن الشركة الأردنية السويدية للأدوات والمعدات الطبية ومعرفة الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، اضافة الى مستودع أدوية الشرق والأدوية المستخدمة لمشاكل العين الشائعة خاصة جفاف العين, فيما شرحت شركة ميدافارما عن احد الأدوية المستخدمة لعلاج الاديما والتورمات في الجلد.

وتناولت الورشة الثانية بعنوان “التخطيط الوظيفي ومهارات المقابلات الشخصية” والتي عقدت بالتعاون مع مدير تطوير الإعمال الدكتور خالد خريسات في الشركة الأردنية للأجسام المضادة, الطرق الصحيحة الواجب مراعاتها عند اختيار مجال العمل للصيدلي سواء في الصناعات الدوائية أو التسويق الصيدلاني أو صيدلية المجتمع أو في الاكاديميا، والأمور الواجب تجنبها في المقابلة الشخصية وأهم النقاط الواجب مراعاتها في كتابة السيرة الذاتية.

على هامش الورش عرفت عميدة الكلية الضيوف من الشركات المذكورة ببرنامج كلية الصيدلة في الجامعة الهاشمية وما يميزه عن باقي برامج الصيدلة في الجامعات الأخرى من ناحية الخطة الدراسية والمختبرات التي سيوفرها المبنى المنوي إنشاؤه لكلية العلوم الصيدلانية والذي يعتبر الأضخم على مستوى الشرق الأوسط..