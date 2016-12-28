سامسونغ تستعد لإطلاق خدمات تلفزيون ذكي شخصية

الاصلاح نيوز –

أعلنت سامسونغ للإلكترونيات أمس الثلاثاء عن نيتها تقديم ثلاثة خدمات جديدة لأجهزة التلفزيون الذكية في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017، الذي سيعقد خلال الفترة بين 5 و9 يناير (كانون الثاني) 2017 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتقدم الخدمات الجديدة محتوى مخصصاً للمستهلكين، بما في ذلك الرياضة Sports والموسيقى Music وTV Plus، وذلك بناءً على التوصيات التي يقدمها تلفازهم الذكي من خلال منصة Smart Hub التابعة لسامسونغ.

وقال وون جين لي نائب الرئيس التنفيذي لأعمال العرض البصرية: ‘في سامسونغ واحدة من أهم أولوياتنا هي ضمان أن نكون متناغمين بشكل وثيق مع ما يريده المستهلك ويحتاجه من أجهزته الذكية الإلكترونية، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا نواصل الابتكار في مجال عروضنا للتلفاز الذكي لتوفير المحتوى الذي اعتاد عليه مستهلكينا ويتوقونه مننا’.

خدمة الرياضة

وتوفر خدمة Sports من سامسونغ للتلفاز الذكي لعشاق الرياضة معلومات عندما تلعب فرقهم الرياضية المفضلة، بحيث يمكن مشاهدته فضلاً عن تقديم النتائج عبر صفحة استكشاف واحدة، وذلك بدلاً من الاضطرار إلى البحث من خلال العشرات من القنوات لإيجاد اللعبة.

وتخطط سامسونغ لتوسيع نطاق المحتوى المقدم من خلال خدمة الرياضة عبر تعاونها مع شركاء آخرين يقدمون المحتوى الإضافي بما في ذلك إن بي سي الرياضية وUFC غيرهم.

البحث عن الأغاني

وتتيح خدمة الموسيقى Music لعملاء التلفزيون الذكي سهولة البحث والتعرف على الأغاني خلال البث المباشر أو عبر البرامج التلفزيونية، كما تعمل الخدمة على تقديم توصيات في قسم المعاينة ضمن واجهة المستخدم في Smart Hub لاستكشاف الموسيقى الجديدة وتشغيل الأغاني.

وتقدم سامسونغ حالياً محتوى خدمة الموسيقى بالتعاون مع عدة شركاء بما في ذلك سبوتيفاي ونابستر وDeezer وiHeartRadio وSirius XM وVevo وMelon وBugs، وستكون الخدمة متاحة بالبداية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

بينما توفر خدمة TV Plus قنوات تلفزيونية تعتمد على برتوكول الإنترنت IP، والتي تركز على خدمات المحتوى المدفوعة من خلال الحل الجديد لدليل البرامج الإلكترونية الذكية EPG، بحيث لن يضطر عملاء سامسونغ لإنتظار خدمات التفزيون عبر الكابل لتقديم أحدث البرامج التلفزيونية المفضلة لديهم، والتي يمكن لهم مشاهدتها بشكل مباشر عن طريق قناة TV Plus.