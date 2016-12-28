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ابو حسان: الحكومة لم تطلعنا من المستفيد من اوبر وكريم

الأربعاء ٢٨\١٢\٢٠١٦

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الاصلاح نيوز –

اكد رئيس لجنة النقل والخدمات خالد ابو حسان ان اللجنة طلبت من الحكومة أصحاب مالكي تطبيقي اوبر وكريم لتشغل السيارات لكن الحكومة لم تجيب حتى اللحظة.

وأوضح ابو حسان في حديثه الى مصادر ان وزير النقل أبلغ اللجنة انه سيتم وضع تعليمات لهذه التطبيقات لكن لم يطلع النواب عليها.

واستهجن ان يتم تفصيل تعليمات لهذه التطبيقات بعد عامين من عملها من دون ترخيص، مطالبا بالزام القائمين على هذه التطبيقات بدفع ضرائب على العامين الماضيين باثر رجعي.

واشار الى انه يوجد ١٧ ألف تكسي في المملكة تضررت بحسب الشكاوى الواردة للجنة.

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