“الضريبة” تمدد دوام أمناء الصناديق غداً الخميس

الاصلاح نيوز –

أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تمديد دوام أمناء الصناديق والموظفين الماليين ليوم غد الخميس حتى السادسة مساء لتمكين المكلفين من تقديم إقراراتهم الضريبية حسب المقتضى القانوني.

وطلبت الدائرة من المكلفين الذين تترتب عليهم أرصدة ضريبية مستحقة المبادرة إلى دفع ما عليهم من أرصدة قبل نهاية العام الحالي 2016.

ويشمل تمديد الدوام أمناء الصناديق والجباة في مديريات ومراكز الخدمات الضريبية في محافظات المملكة ليتسنى للمكلفين دفع ما عليهم من مستحقات ضريبية للخزينة قبل نهاية العام الجاري، وتمكين المعنيين بقبض الإيرادات من تسليم الإرساليات لوزارة المالية في موعدها المحدد.