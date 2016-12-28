عاصفة ثلجية تجتاح عددا من الولايات الاميركية الشمالية

الاصلاح نيوز –

اجتاحت عاصفة ثلجية، مساء امس الاثنين، عددا من الولايات الأميركية الشمالية، متسببة باغلاق طرق رئيسة، وسط تحذير السلطات للسكان ومطالبتهم بعدم الخروج من منازلهم.

ودفعت الثلوج المتساقطة على ولايتي نورث داكوتا وساوث داكوتا إلى إغلاق الطرق الرئيسية فيهما.

وجاءت العاصفة في ظل انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر، ووصلت تأثيراتها إلى مناطق واسعة من الغرب الأوسط.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية: “من المتوقع استمرار العاصفة الشتوية في مسارها شمال شرق البلاد ووصولها إلى كيبيك بحلول اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي”.