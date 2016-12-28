جائزة لاكاديمي في “اليرموك”

الاصلاح نيوز –

حصل الاستاذ المشارك في قسم ادارة الاعمال بجامعة اليرموك الدكتور يزن مقدادي على جائزة أفضل ورقة بحثية في المؤتمر الدولي السابع لإدارة سلسلة التوريد والعمليات، الذي نظمه قسم الهندسة الصناعية في جامعة ماهيدول التايلندية بالتعاون مع معهد التكنولوجيا ومنتدى إدارة سلسلة التوريد والعمليات في إندونيسيا مؤخرا.

وقدم الدكتور مقدادي ورقة بحثية بعنوان ” استخدام طريقة ماركوف التحليلية للتنبؤ بالكفاءات العملياتيه التنافسية لمزودي خدمة الاتصالات الخلوية: الأردن كحالة دراسية” اشار فيها الى ان دراسته تعتبر الاولى من نوعها التي تستخدم طريقة ماركوف التحليلية في التنبؤ بالكفاءات العملياتية لشركات الاتصالات، والتي خلص فيها الى ان توقيت دخول الشركة للسوق يلعب دورا محوريا في ديمومة الكفاءة العملياتية التي تمتلكها.

يشار الى ان المؤتمر شارك فيه 34 دولة وقدمت خلاله 105 اوراق بحثية متنوعة .