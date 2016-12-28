العلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة دولية

الاصلاح نيوز –

حصدت جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية على جائزة المؤسسة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAA AWARD) كأحد أفضل المؤسسات التعليمية في المنطقة في انجازاتها العلمية وتوفير البيئة التعليمية الملائمة ورضا الطلبة والعاملين.

وتسلم الجائزة ممثلاً عن الجامعة نائب عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور سليم بني هاني في الحفل الذي أقيم في دبي في دولة الامارات العربية المتحدة.

واشار نائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور خالد السالم الى أن الجائزة ستسلط الضوء على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لزيادة فرص التشاركية الدولية في التعليم العالي والبحث العلمي مع العديد من المؤسسات التعليمية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور محمد الجراح بأن مبادرة التقدم لهذه الجائزة جاءت من فريق العمل في كلية العلوم الطبية التطبيقية وسعي الكلية للحصول على الاعتمادات الدولية لمختلف برامجها الأكاديمية.

ومن الجدير بالذكر بان هذه الجائزة تمنح للمؤسسات الدولية المتميزة ذات السمعة العالية وبعد عمل استفتاء دولي من المؤسسة الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك باعتماد مؤشرات خاصة منها حصول المؤسسة على اعتمادات دولية متعددة وقدرتها على توفير البنية التحتية والبيئة الوظيفية الأمنه والمريحة للطلبة والموظفين.