توزيع الخبز عن أرواح الشهداء في البترا ومعان

الاصلاح نيوز –

وزعت مخابز السنابل الآلية في لواء البترا ومدينة معان الخبز مجانا على المواطنين، وذلك عن أرواح شهداء الوطن الذين قضوا في سبيل الدفاع عن أمنه واستقراره.

ولاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من قبل الأهالي، خصوصا وأنها تأتي تعبيرا عن اللحمة الوطنية وتأكيدا على أهمية أمن الأردن واستقراره، إلى جانب أنها تمثل تكريما لشهداء الوطن الذين قضوا في سبيل حمايته.

وأكد مدير فروع المخبز المهندس يوسف الطويسي، ان هذه الخطوة تأتي من الواجب الوطني تجاه الوطن، وتكريما لأرواح الشهداء الذين قضوا وهم يدافعون عن أمن المملكة، حيث قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن وقيادته وشعبه.

وقال الطويسي، ان الشهداء الذين قضوا وهم يؤكدون لكل حاقد على هذا الوطن، أن الأردن قلعة قوية وحصن منيع على الأعداء، يستحقون بأن نكرمهم جميعا، ومهما قدمنا عن أرواحهم نبقى مقصرين تجاه من فضلوا الموت لأجل الوطن.

وأشاد مواطنون ارتادوا فروع المخبز بهذه المبادرة التي تشكل بمضمونها أيضا رسالة بأن الأردنيين صفا واحدا في خندق وطنهم وقيادته، كما أنها تمثل وقفة اعتزاز بالشهداء وجنود الوطن.