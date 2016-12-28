47 % معدل الهطول المطري في جرش

الاصلاح نيوز –

بلغت نسبة الامطار التي هطلت على محافظة جرش حتى صباح امس 47 بالمائة من المعدل السنوي العام البالغ 426 ملم بزيادة تقدر بثلاثة اضعاف الموسم السابق في مثل هذا الوقت من العام.

وسجلت مدينة جرش اعلى نسبة هطول في المحافظة مسجلة 68 بالمائة من المعدل العام المقدر بـ 300 ملمترا، فيما تلتها منطقتي دبيوالكتة بنسبة 50 بالمائة، ومدينة سوف ومنطقة ثغرة عصفور وبليلا بنسبة 48 بالمائة، وبرما 40 بالمئة ومنطقتي جبة ومشتل الفيصل بنسبة 33 بالمائة من المعدل العام، فيما بلغ نسبة تخزين المياه في سد الملك طلال نحو 67 بالمائة بواقع 50 مليون متر مكعب من مجموع سعته التخزينية والبالغة 76 مليون متر مكعب.

وعلق مدير زراعة جرش المهندس بسام الفواعير على اهمية الامطار التي هطلت لتتابعها وغزارتها الامر الذي له اثر ايجابي كبير لا سيما على الاشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية خاصة الزيتون والبقوليات.

ودعا المزارعين الى الاستمرار بالعناية بمزارعهم من ناحية الحراثة والتسميد والتجوير على الاشجار للاحتفاظ بأكبر كمية من مياه الامطار واطالة امد الرطوبة حول جذور الاشجار كما دعاهم الى تنظيف مجاري ابارهم من العوالق للسماح بمرور اكبر كمية مياه الى ابارها وتخزينها لاغراض الري في فصل الصيف.

وطالب الفواعير المزارعين بالاستعداد لزراعة الاماكن الخالية من حيازاتهم من الاراضي لا سيما بالاشجار المثمرة والتي توفرها وزارة الزراعة في مشتل فيصل باجود الاصناف وباسعار تشجيعية.