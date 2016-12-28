رفع أجور النقل بنسبة ١٠٪

الاصلاح نيوز –

قرر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي رفع اجور النقل العام بنسبة 10 بالمئة، التي تشمل حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيارات التكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط اعتبارا من 5 كانون الثاني المقبل.

وبين اللوزي ان المعطيات التي قدر على اساسها نسبة الرفع هي التضخم واسعار المشتقات النفطية والعمر التشغيلي والاستهلاك، مؤكدا ان المشغلين تكبدوا الكثير من المصاعب لفترات طويلة انعكست على اداء النقل.

يشار الى ان اخر زيادة على اجور النقل العام كانت في العام 2012 وبنسبة 10 بالمئة للسيارات التي تعمل على وقود البنزين، وبنسبة 11 بالمئة على الوسائط العاملة على الديزل.