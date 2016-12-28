خطوات فعّالة لخسارة الوزن بدون رجيم

الاصلاح نيوز –

لا يستطيع الجميع اتباع رجيم قاس لخسارة الوزن، لهذا يمكن اتباع عدة خطوات قد تساعد في خسارة الوزن من دون رجيم أو حمية صارمة حسب موقع انا زهرة:

غيري نمط حياتك

إن التغيير المفاجئ في نمط الحياة يؤثر على خسارة الوزن، فإن كنت تحبين الأكل السريع أوقفيه، وإن كنت تسهرين كثيري اضبطي ساعات نومك. وإن كنت لا تتحركين كثيرا ابدئي في ممارسة رياضة خفيفة كالمشي. تغيير نمط الحياة يفاجئ جسمك ويساعد كثيرا في خسارة الوزن.

استبعدي المطاعم من حياتك

من الأفضل إن كنت تنوين خسارة الوزن أن تستبدلي عادة زيارة المطاعم، بتناول أطباق صحية تعدينها بنفسك في البيت.

استغني عن الملح

بالاستغناء عن الملح تساعدين جسمك بالتحرر من الماء وخسارة أسرع للوزن. لا تتناولي الموالح أيضا مثل الشيبس والفوشار والمكسرات.

افطري 300 سعرة حرارية

الفطور يجب أن يكون هو الدسم والغني، يمتزج فيه البروتين مع الحبوب الكاملة. الفطور الغني يغني عن السناك ويشعرك بالامتلاء والطاقة. على أن يكون الغداء متوسطا والعشاء خفيفا.

لا تأكلي شيئا بعد السابعة

الأكل في الليل يتحول إلى دهون، تجنبي تناول أي شيء بعد السابعة مساء وستلاحظين الفرق في الوزن.

12 دقيقة يوميا

العبي في البيت 12 دقيقة كل يوم تمارين بطن ونط الحبل والركض في مكانك. ستلاحظين الفرق في عشرة أيام.

لا تأكلي المعلبات

تخلي تماما عن الأكل المعلب وتناولي الأكل الطازج من الخضروات والفواكه طيلة الأسبوع. يفضل تناول الطبيخ مرتان من كل أسبوع.