تواريخ المناسبات الشخصية على لوحات السيارات في دبي

الاصلاح نيوز –

اطلقت هيئة الطرق والمواصلات الحكومية في دبي خدمة تمنح اصحاب السيارات في الامارة الخليجية فرصة اختيار ارقام خماسية للوحات سياراتهم بناء على تواريخ ومناسبات شخصية كالميلاد والزواج، في مقابل بدل مالي.

واعلنت الهيئة على موقعها ان خدمة “لحظاتك المميزة على لوحة مركبتك” تتيح لمالكي السيارات “فرصة لاختيار ارقام خماسية للوحات مركباتهم، وذلك بناء على تواريخ ومناسبات مهمة في حياتهم كايام الميلاد، ويوم التعيين، وتاريخ الزواج، والتخرج، وغيرها”.

واضافت ان ارقام اللوحات الخاصة بهذه الخدمة “خماسية فقط، وتشمل التاريخ والشهر والسنة”.

وتشمل هذه الخدمة اصحاب السيارات بدءا من مواليد العام 1967، وتبلغ كلفتها 1620 درهما اماراتيا اي ما يعادل نحو 440 دولارا.

وقال سلطان المرزوقي مدير ادارة ترخيص المركبات في الهيئة ان المبادرة “تظهر دور الهيئة الأساسي في تقديم خدمات جديدة ومميزة للمتعاملين تحقق لهم الرضى والسعادة، من خلال إشراكهم في اختيار ارقام تشكل لهم أهمية في حياتهم على لوحات مركباتهم”.

ويمكن للسائق شراء اللوحة مباشرة من خلال مراكز متخصصة في دبي او عبر الموقع الالكتروني للهيئة او التطبيق الخاص بها.

وتنظم هيئات الطرق في دبي ودولة الامارات العربية عموما، مزادات دورية على لوحات تسجيل سيارات مميزة تشهد اقبالا من الاثرياء. وفي تشرين الاول/اكتوبر انفق رجل اعمال هندي حوالى تسعة ملايين دولار لشراء لوحة تسجيل سيارة تحمل الرقم “د 5” في مزاد علني اقيم في الامارة.(أ ف ب)