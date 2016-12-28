الحكومة تقرر تمديد فترة إعفاء السوريين من تصاريح العمل

الاصلاح نيوز –

علمت مصادر أن الحكومة قررت تمديد إعفاء أصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية، بعد انتهاء تمديد الإعفاء الشهر الحالي .

وقررت الحكومة التمديد للعمالة السورية حتى شهر نيسان من عام 2017.

وكان عدد تصاريح العمل للسوريين قد وصل في بداية العام إلى 3 آلاف تصريح، و وصلت حتى كانون الاول 35 الفاً و918 تصريحاً، ما يشير الى ارتفاع كبير في عدد التصاريح.

وسبق للحكومة أن اتخذت قراران بالتمديد الاول في شهر تموز والأخير الصادر في شهر كانون الاول.

وتبلغ نسبة الذكور من العمالة السورية 97% ؛ يعملون في قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات والخدمات.

وتبلغ نسبة التصاريح الصادرة عن وزارة العمل حتى تاريخ 26-12-2016، 346،000 تصريحاً منهم 192،551 تصريحاً لمصريين و 35،918 لسوريين.

وتشمل الإعفاءات الرسوم والطوابع، حيث يُطلب من الكفيل إحضار بطاقة الخدمة الصادرة عن وزارة الداخلية.