الضريبة تحث المكلفين على تعبئة الاقرارات عن 2016

الاصلاح نيوز –

نشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نماذج اقرارات ضريبة الدخل لعام 2016 على موقعها الالكتروني لتكون في متناول المكلفين قبل بداية العام الجديد، لتمكينهم من الحصول على هذه النماذج وحثتهم على تعبئتها ضمن المدة القانونية.

وقالت الضريبة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء إن الفترة القانونية لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2016 تبدأ اعتبارا من الأول من كانون الثاني وحتى 30

نيسان المقبل،مبينة أن نماذج الإقرارات الضريبية التي تم توفيرها تشكل جميع فئات المكلفين من موظفين وأفراد وشركات.

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وضعت ايقونة خاصة على الصفحة الرئيسة من موقعها الالكتروني www.istd.gov.jo تحت عنوان الاقرارات الضريبية 2016 تضمنت نماذج الاقرارات الضريبية كافة محدثة.

وقالت الدائرة إنه بإمكان المكلفين الحصول على اسم مستخدم ورقم سري من المديرية المعنية لتمكينهم من تقديم الاقرارات الكترونيا، والحصول على عدد من الخدمات الاخرى دون الحاجة الى عناء مراجعة الدائرة.