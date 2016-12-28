50 % معدل الهطول المطري في اربد

الاصلاح نيوز –

اقتربت الامطار التي هطلت على مدينة اربد حتى صباح اليوم من نصف المعدل السنوي الذي يصل الى 420 ملمترا وحققت قرابة 50 بالمئة منه بزيادة مقدارها ثلاثة ملمترات لنفس الفترة من العام الماضي .

وحقق لواء بني كنانة اعلى نسبة هطول على صعيد المحافظة مسجلا 62% من المعدل العام المقدر بـ 450 ملمترا فيما كانت ادنى نسبة في لواء الطيبة وبلغت 44 بالمئة اما بقية الوية المحافظة فتراحت نسب الهطول فيها مقارنة بالمعدل العام ما بين 52 % الى 58 % وكانت على النحو التالي :- الرمثا 52 ، الكورة 52 ، كفراسد 58 ، المزار الشمالي 53 ، مرو 54 والشونة الشمالية 54 % ويظهر تقرير مديرية زراعة اربد المتعلق بكميات الامطار تحسنا من نواحي الكميات قياسا لعدد الايام الماطرة حيث بلغت حتى فجر اليوم 14 يوما مقارنة بـ 21 يوما بالنسبة للموسم السابق .

وبحسب مدير زراعة اربد المهندس علي ابو نقطة ان اهمية امطار ” المربعانية” تكمن في اثرها ايجابي الكبير على الاشجار المثمرة خاصة الزيتون حيث تأخذ احتياجاتها منه بدرجة اكبر من الامطار التي سبقت او اي امطار اخرى ستلحق اضافة الى اهميتها الكبيرة للمحاصل الحقلية .

وقال ان تاخر الامطار وان كان مؤثرا من نواحي تاخر الربيع الا ان الايام المشمسة القادمة ستشهد نموا كثيفا للمراعي في مختلف المناطق حتى وان كان عمره قصير الا ان اثاره الايجابية كبيرة .

ولفت ابو نقطة الى ان البرودة التي ترافق الامطار في هذه الفترة ذات فائدة كبيرة لاشجار اللوزيات والتفاحيات من نواحي غزارة انتاجها ناهيك عن فوائدها لكميات جريان المياه نحو السدود والتي تستخدم مياهها لغايات الزراعة والشرب على حد سواء .