ترفيع 17 ألف معلم ومعلمة – رابط الأسماء

الاصلاح نيوز –

قرر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ترفيع (17049) معلماً ومعلمة من الفئتين الأولى والثانية ولجميع الدرجات ، منهم (12167) ترفيعا وجوبياً و ( 4882 ) ترفيعاً جوازياً وفق أسس الترفيعات المعتمدة لهذا العام ، وذلك اعتبارا من 31/12/2016 .

وبين مدير إدارة الموارد البشرية في الوزارة محمد الدحيات أنه تم ترفيع ( 285 ) معلماً ومعلمة للدرجة الخاصة.

وأوضح الدحيات أن أسماء المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات الذين شملتهم الترفيعات، والأسس المعتمدة للترفيعات الوجوبية والجوازية لوزارة التربية والتعليم للفئتين الأولى والثانية سيتم نشرها اليوم الأربعاء على موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.jo إضافة إلى تعميمها على مديريات التربية والتعليم في جميع مناطق المملكة.