مفكرة اليوم

الاصلاح نيوز –

فيما يلي قائمة بالمناسبات المحلية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء:-

*** محليات:

– مؤتمر صحفي لمدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي الساعة العاشرة صباحا في مقر الهيئة.

– ندوة حول دور الاحزاب في مواجهة الارهاب الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا في فندق بريزدنت هوتل.

– حفل توزيع جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعة الاردنية الساعة الحادية عشرة صباحا في جامعة العلوم التطبيقية.

– ورشة عمل لمناقشة نظام الابنية وتنظيم المدن الساعة العاشرة صباحا في مجمع النقابات المهنية.

– لجنة فلسطين النيابية تزور دائرة المتابعة والتفتيش الساعة الثانية بعد الظهر.

– مؤتمر صحفي لنقابة المهندسين لعرض انجازاتها الساعة الثانية بعد الظهر في مجمع النقابات المهنية.

– محاضرة لمدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا ) الزميل فيصل الشبول بعنوان ‘الاعلام الاردني وادارة الازمات’ الساعة السابعة مساء في مقر جمعية اصدقاء الشرطة.

*** رياضة: – التصفية الثالثة والحاسمة للمنتخب الوطني للتايكواندو الساعة السادسة مساء في مقر اتحاد التايكواندو/ صالة الامير راشد لألعاب الدفاع عن النفس.

– اغلاق التسجيل امام الاندية للمشاركة في بطولة كأس الأردن للشطرنج لموسم 2016 الساعة السادسة مساء في مقر اتحاد الشطرنج في مدينة الحسين للشباب.

– اغلاق التسجيل امام الاندية للمشاركة في فحص الترقية الكراتيه الساعة السادسة مساء في مقر اتحاد الكراتيه بمركز الامير راشد بن الحسن في مدينة الحسين للشباب.

– ضمن الاسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز لخماسي كرة القدم للصالات لموسم 2016:- o يلتقي فريقا دائرة الاراضي ونادي القادسية الساعة الخامسة مساء في قاعة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

o يلتقي فريقا الديوان الملكي وشباب نزال الساعة السادسة والنصف مساء في قاعة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

‘بترا’