بدء تساقط الثلوج بكثافة في عجلون

الاصلاح نيوز –

بدأ مساء اليوم الثلاثاء تساقط الثلوج على عدد من مناطق في محافظة عجلون منها صخرة وعبين وراس منيف والقاعدة عنجرة.

وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الطوارئ الدكتور فلاح السويلمين ان غرف العمليات على جاهزية حيث تقوم الاليات بفتح الطرق الرئيسية والطرق المؤدية الى مستشفى الاميرة هيا العسكري لإدامة حركة المواطنين، مناشدا المواطنين عدم الخروج الا للضرورة القصوى.

وقال مدير زراعة عجلون الدكتور ابراهيم الاتيم ان تساقط الثلوج والامطار بكثافة يسهم في توفير مخزون مائي وسقاية المزروعات والاشجار.

واشار مدير دفاع مدني المحافظة العقيد هاني الصمادي الى انه تم تفعيل خطة الطوارئ من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية ورفع نسبة جاهزية الكوادر البشرية والآليات والمعدات للتعامل مع الظروف الجوية، داعي المواطنين الى توخي الحيطة والحذر في التعامل مع الظروف الجوية وانتهاج السلوك الوقائي المطلوب في مثل هذه الظروف.

(بترا)