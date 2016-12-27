اختفاء فيديوهات مشتركة “آراب آيدول” التي هاجمت أحلام

الاصلاح نيوز –

قالت تقارير إعلامية إن فيديوهات المشتركة الجزائرية في برنامج “آراب آيدول” كاميليا ورد اختفت من “يوتيوب”، وذلك في أعقاب هجومها على الفنانة الاماراتية أحلام، وهو ما دعا الكثيرين على شبكات التواصل وبعض وسائل الاعلام الى ترجيح أن تكون قناة “أم بي سي” صاحبة حقوق البث هي التي حذفت الفيديوهات الخاصة بكاميليا، وأنها ربما فعلت ذلك عقابا لها على هجومها ضد أحلام.

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات أو نفيها من أي جهة رسمية أو طرف مستقل، إلا أن كاميليا كانت قد هاجمت أحلام بشدة بعد أن تسببت الأخيرة بخروجها من البرنامج.

وجاء هجوم كاميليا على أحلام عبر العديد من التغريدات على “تويتر” والتدوينات على “فيسبوك”، إضافة الى أنها سجلت فيديو على “سناب شات” هاجمت فيه أحلام ولاقى رواجاً كبيراً في أوساط المستخدمين العرب.