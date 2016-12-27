تذكرة حفل عمرو دياب في دبي تتجاوز 3 آلاف دولار

الاصلاح نيوز –

ينتظر جمهور عريض حفلاً كبيراً ليلة رأس السنة (31 كانون أول/ ديسمبر 2016) في دبي يحييه كل من الفنان المصري عمرو دياب، والفنانة اللبنانية مريام فارس، إلا أن سعر التذكرة للشخص الواحد يصل الى 12 ألف درهم إماراتي (3200 دولار).

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب الفئة العادية 3900 درهماً (ألف دولار)، بينما وصلت طاولة الشخصيات المهمة VIP إلى 12 ألف درهم (3200 دولار)، أما طاولة VVIP فوصلت أسعارها إلى 5 آلاف درهم (1400 دولار).

وكان دياب قد أحيا يوم الأحد 25 ديسمبر حفل عيد الميلاد (الكريسماس) في مصر، وشهد حضوراً كبيراً لنجوم الفن والشخصيات العامة.