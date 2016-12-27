اسرائيل قد تقدم خططاً لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية رغم تصويت مجلس الامن

الاصلاح نيوز –

أعلن مسؤول اسرائيلي الثلاثاء، ان اسرائيل قد تدفع قدما بخطط لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الاضافية في القدس الشرقية المحتلة، على الرغم من قرار مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة الاسبوع الماضي، الذي ادان الاستيطان الاسرائيلي.

واكدت منظمة “عير عميم” المناهضة للاستيطان ان لجنة التخطيط في القدس ستقوم الاربعاء ببحث اصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية اضافية في القدس الشرقية المحتلة.

وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط في البلدية، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية اضافية في مراحل التخطيط الاولية.

واكد ترجمان انه لا يوجد اي خطط لالغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الامن الدولي الجمعة، مشيرا ان مئات من الوحدات الاستيطانية كانت على جدول اعمال اللجنة قبل التصويت في الامم المتحدة.

واضاف “سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية”.

وبحسب “عير عميم”، فان الوحدات ال 618 تتضمن 140 وحدة في بسغات زئيف، 262 في رمات شلومو و216 في رموت.

واحتلت اسرائيل الضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الابدية والموحدة” في حين يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

يعيش اليوم حوالى 430 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية وسط 2,6 مليون فلسطيني.

ويعيش اكثر من مئتي الف اسرائيلي الى جانب 300 الف فلسطيني على الاقل في القدس الشرقية العربية التي احتلتها اسرائيل في 1967 واعلنتها في 1980 “عاصمة ابدية موحدة” لها.