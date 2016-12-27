ابوغوش يكثف تدريباته استعدادا لبطولة الفجيرة

الاصلاح نيوز –

كثف البطل الاردني احمد ابو غوش تدريباته باشراف المدرب الوطني فارس العساف، استعدادا لبطولة الفجيرة التصنيفية التي تقام خلال شباط المقبل.

ورفع اللاعب من وتيرة تدريباته التي تقام حاليا بمعدل تدريبين يوميا، سعيا لتحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة، التي تأتي ايضا في اطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في كوريا الجنوبية خلال حزيران المقبل.

ويتضمن برنامج ابو غوش تكثيف التدريبات اليومية، اضافة الى ايلاء اهمية اخرى لعلاج الاصابة التي يعاني منها في الركبة، والتي قد تستدعي ارساله الى المانيا لمعالجتها في مراكز طبية متخصصة، قبل العودة الى عمان لمواصلة التحضيرات في حال سمحت له الاصابة بذلك.

إلى ذلك تلقى ابو غوش دعوة من الامارات العربية المتحدة، لتكريمه على هامش طواف ابو ظبي الدولي الذي يقام خلال شباط المقبل، كما يستعد اللاعب ايضا للمغادرة الى دبي قريبا، لتسلم جائزته محمد بن راشد للابداع الرياضي بعد حصوله على الميدالية الذهبية في اولمبياد ريو دي جانييرو 2016.