اتفاقية تنفيذ مشاريع مياه مع الصليب الاحمر بقيمة 5 ملايين فرنك سويسري

الاصلاح نيوز –

وقع الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر فريديريك فورنييه بحضور أمين عام وزارة المياه والري م. اياد الدحيات ورئيس قسم المياهفي الصليب الاحمر سمير بطرس وكارولين بيلتون مشرفة مشاريع المياه وهلا الشملاوي من اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعدد من مسؤولي قطاع المياه في مقر وزارة المياه والري اتفاقية تعاون للاعوام 2017- 2019 بشأن اعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية للمجتمعات المضيفة بقيمة 4 ملايين فرنك سويسري اضافية ضمن برنامج اللجنة الدولية للصليب الاحمر لمساعدة المجتمعات المستضيفة للاجئين وخدمة المجتمعات المحلية خاصة وان الاردن يعد من افقر الدول في العالم من حيث الموارد المائية الامر الذي يشكل تحديا كبيرا .

و قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان خطط وزارة المياه والري في مناطق الشمال تنصب على مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة تواجد مئات الالاف من اللاجئين من الاشقاء السوريين بالتعاون مع المنظمات الدولية والمانحة والمنظمة الدولية للصليب الاحمر بهدف تحسين نوعية وكمية المياه الصالحة للشرب والمحافظة على المصادر المتاحة وتنميتها واعادة بناء شبكات رئيسية للتوزيع مؤكدا ان الخطط تسير وفق البرامج المعدة حيث تم تأهيل عدد من المصادر المائية لتعزيز الواقع المائي وسيتم تنفيذ مشاريع جديدة لخدمة 300 الف مواطن ولاجىء في هذه المناطق خلال السنوات الثلاث القادمة من خلال ادخال مصادر مائية جديدة تقليدية وغير تقليدية بما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين .

واوضح الناصر ان المشاريع التي سيتم تنفيذها تشمل المناطق ذات الاولوية في مناطق الشمال ومنها اعادة تأهيل محطة ضخ حدود الرمثا وكذلك اعادة تأهيل محطة ضخ بشرى واعادة تأهيل محطة ضخ فوعرا من خلال استبدال المضخات العاملة بمضخات حديثة ذات تقنيات تتوافق مع توفير الطاقة وبناء خزانات وشبكات رئيسية بما يحسن من التزويد المائي بحيث تكون هذه المحطات جاهزة لاستقبال اي كميات مياه اضافية ايضا .

واضاف ان المشاريع تتضمن تنفيذ خطوط ناقلة لخدمة مناطق البادية الشمالية خاصة خدمة منطقة روضة الاميرة بسمة ومنطقة جيبا والسعيدية اضافة لتنفيذ شبكات فرعية لخدمة المواطنين باقطار مختلفة .

وعبر الوزير عن حرص الحكومة الاكيد على ايجاد كافة الحلول لكافة المشكلات في كافة المناطق وبالاخص المناطق الشمالية والتي تعاني اوضاعا استثنائية بسبب اللجوء اليها مما حمل اهالي المناطق اعباء جسام مؤكدا على ضرورة تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين مبينا ان توجيهات جلالة الملك للحكومة بالعمل الجاد والمسؤول عن تلمس احتياجات المواطنين في كافة مناطق المملكة مشددا على ان جميع المطالب للمواطنين تنال تنال كل الاهتمام وان ادارة مياه اليرموك حاليا اصبحت اكثر فاعلية داعيا جميع الاهالي في المنطقة الى ان يكونوا داعمين للجهود المتواصلة للوزارة/ سلطة المياه في حماية مقدرات المياه حيث ان المحافظة عليها سيعمل على سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المواطنين وتلبيتها بكل فاعلية وتامينهم بالاحتياجات المائية بعدالة معربا عن تقدير الاردن قيادة وحكومة وشعبا للجهود الفاعلة التي يبذلها الصليب الاحمر على المستوى العالمي والاقليمي والمحلي مبينا ان حجم المساعدات التي تلقاها قطاع المياه من اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاعوام 2014 -2016 بلغت 10 ملايين فرنك سويسري .

من جهته قال السيد فورنييه بأن اللجنة الدولية باشرت في عام 2014 بتنفيذ مشاريع مائية لتحسين البنية التحتية الحيوية للمياه في مناطق مختارة من البادية الشمالية والرويشد في محافظة المفرق تعد الأكثر تأثراً باللجوء السوري. وتهدف هذه المشاريع إلى إتاحة الحصول على مياه أفضل كماً ونوعاً بالنسبة إلى مئات الآلاف من الأردنيين والسوريين حيث اشتملت هذه المشاريع على إعادة تأهيل واستبدال في بعض الحالات كل من محطات معالجة المياه ومحطات الضخ وخطوط نقل المياه وآبار المياه وشبكات التوزيع.

وبين ان الصليب الاحمر يسعى الى ضمان توفير مياه نظيفة في المناطق التي تشهد نزاعات لخلق بيئة عيش مستدامة مؤكدا ان اللجنة الدولية تسعى لتوسيع جهودها في الاردن لتلبية احتياجات المواطنين الاردنيين واللاجئين على حد سواء كون الاردن من افقر الدول مائيا وتتفاقم الازمة المائية بسبب ظروف اللجوء السوري والتغير المناخي لتشمل كافة المناطق في البلاد