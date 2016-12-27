أسرع حيوان بالعالم مهدد بالانقراض

الاصلاح نيوز –

حذرت دراسة أجرتها جمعية علم الحيوان في لندن وجمعية المحافظة على الحياة البرية من أن الفهود من بين أكثر الحيوانات المهددة بخطر الانقراض.

وذكر خبراء أن هناك فقط 7100 فهد على قيد الحياة، مشيرين إلى أن الفهود في زيمبابوي انخفضت بنسبة 85 في المائة، وفق “سكاي نيوز”.

كما وجدت الدراسة أن من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى انقراض هذا الحيوانات الأسرع في العالم، هو قتلها من طرف سكان القرى من أجل لحومها، بالإضافة إلى التجارة غير المشروعة في أشبال الفهود.

ودفع هذا الانخفاض الكبير في عدد الفهود إلى تغيير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لوضعية الفهود في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض من “ضعيفة”، إلى “خطر”.