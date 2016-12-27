كلبة بوتين تحضر معه في الاستقبالات الرسمية

الاصلاح نيوز –

الكلاب هي الحيوان المفضل عند الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. كلبته الشقراء يومي تظهر معه خلال الاستقبالات الرسمية.

ويقتني بوتين، إضافة إلى يومي، كلبا بلجيكيا من فصيلة شيبارد، وأطلق عليه اسم بافي، بعدما منحه إياه الرئيس البلغاري بويكو بوريسوف.

أما يومي فقد حصل عليها كهدية من الحكومة اليابانية عام 2012، تقديرا على إرسال موسكو مساعدات لولاية أكيتا التي تعرضت لزلزال عام 2011. وظهر ت معه في مناسبتين علنيتين، الأولى عند استقباله رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي عام 2014، والثانية قبل أسبوعين عند استقباله إعلاميين يابانيين في موسكو