الجامعات الخاصة تتفوق نسبيا على (الرسمية) على مستوى البرامج

الاصلاح نيوز –

أعلن رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي امس نتائج امتحان الكفاءة الجامعية التي نفذته الهيئة من خلال المركز الوطني للاختبارات على الطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الاول الحالي.

و قال الدكتور الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقده امس بحضور مدير مركز الاختبارات الدكتور محمود الدلالعة واعضاء من مجلس الهيئة، ان عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان (19680) طالبا وطالبة من أصل (20415) نسبت بهم الجامعات على اساس انه متوقع تخرجهم على الفصل الاول.

وينقسم الامتحان، بحسب الزعبي على ثلاثة مستويات: العام والمتوسط والدقيق، بحيث يقيس «العام» المهارات والكفايات لدى طلبة على اختلاف جامعاتهم، وخصص له (25%) من العلامة، والبالغة تسع مهارات، اما المتوسط، الذي بموجبه تم تقسيم الطلبة حسب الحقول المعرفية على (18) عائلة ومخصص له (20%) من العلامة، اما «الدقيق» يقيس مهارات والكفاءات التي يجب ان يمتلكها الطالب على مستوى التخصص وخصص لها (55%).

وتضمنت البيانات التي طلبتها الهيئة من الجامعات، عند تزويدها بالاسماء نوع القبول والجنس ( طالب او طالبة) الى جانب المعدل التراكمي بالاضافة الى بيانات تتعلق بطبيعة المؤسسات (رسمية وخاص)ن مؤكدا أن النتائج اثبتت ان هنالك ارتباطا بين المعدل ونتيجة الطالب.

وشدد على ان إعلان النتائج لا يأتي من باب التشهير بالجامعات، ولا «جلد لذات»، إنما للوقوف على مواطن الضعف ومعالجتها ومواطن القوة وتعزيزها ولتشجيع التنافس بين الجامعات.

ولفت الى أن نتائج الامتحان على المستوى العام، اوضحت ان (4) كفايات من أصل (9) كفايات لم تكن متقنة»، حيث كانت درجة القطع ( الاتقان) (55%)، مبينا ان تلك الكفايات والمهارات الاربعة هي: البحث العلمي وتفسير النتائج (44.2%) التفكير الناقد (52.9%)، المعالجة الرياضية (54%) والمعالجة اللفظية (52.5%).

اما نتائج الامتحان على المستوى المتوسط، اوضح ان (10) عائلات من الحقول لم تكن متقنة من اصل (18) عائلة، موضحا ان درجة القطع ( الاتقان)، كانت (45%)، وشملت العائلات غير المتقنة: الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الادارية ( العربية)، العلوم الادارية ( الانجليزي)، العلوم الزراعية، العلوم الطبيعية الاساسية، برنامج الرياضة، برنامج الهندسة، برنامج الاثار وبرنامج اللغات، وبرنامج الحماية المدنية.

اما على المستوى الدقيق: بينت النتائج ان (140) تخصصا غير متقن من اصل (208) تخصصات فعلية، لافتا الى ان درجة القطع (30%).

واوضح ان عدد التخصصات الدقيقة بلغ (208)، في حين ان عددها كان (285) تخصصا، إلا ان منها لم يكن فيه طلبة وتخصصات اخرى له تخصصات مناظرة، اي المسميات مختلفة لكنها متشابهة في الخطط والمحتوى، فتم تسكينها في تخصص واحد، الى جانب ان هنالك تخصصات مجمدة.

وبين ان طلبة التخصصات الطبية سيخضعون الى امتحان اخر، إذ تم تقسيم الامتحانات لهم على قسمين الاول سريري والاخر بالعلوم الاساسية، بما يتواكب مع الامتحانات الدولية والعالمية.

وجاء ترتيب الجامعات على المستوى العام، في تلك التي يزيد عدد طلبتها عن (150) طالبا كالتالي: جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا ثم العلوم والتكنولوجيا، الالمانية- الاردنية، كلية الهندسة التكنولوجية التابعة لجامعة البلقاء، مؤتة، اليرموك، الجامعة العربية المفتوحة، الجامعة الاردنية، فيلادلفيا، الشرق الاوسط، البترا، الزيتونة، الاسراء، كلية الاميرة عالية، الزرقاء الاهلية، الهاشمية، الطفيلة التقنية، العلوم التطبيقية، عمان الاهلية، جامعة البلقاء التطبيقية ( المركز)، كلية عمان الجامعية، جامعة الحسين بن طلال، كلية الحصن الجامعية، العلوم الاسلامية، جرش، كلية عجلون الجامعية، جامعة ال البيت، اربد الاهلية، جدارا.

اما الجامعات التي يقل عددها عن (150) طالبا: الجامعة الاميركية، ثم العلوم التربوية والاداب الانوروا، كلية الزرقاء الجامعية كلية الاردن الجامعية للتعليم الفندقي، جامعة عمان العربية، كلية العقبة الجامعية، عجلون الوطنية، كلية اربد الجامعية، كلية الكرك الجامعية، كلية الشوبك الجامعية، كلية الامير حسين للحماية المدنية الاكاديمية الاردنية للموسيقى.

وفي قراءة نتائج الامتحان على المستوى المتوسط، فإن الجامعات الخاصة كانت افضل في تسعة حقول، شملت: الصحافة والاعلام، العلوم الاجتماعية، الفنون البصرية والسمعية والعلوم الادارية ( العربي)، والعلوم الادارية ( الانجليزي)، الاداب، التربية، الهندسة واللغات. يذكر ان برنامج الرياضة لم يكن هنالك طلبة من الجامعات الخاصة.

اما نتائج الامتحانات وفق متغير النوع الاجتماعي، فقد بلغ المتوسط الحسابي للاجابات الصحيحة لدى الذكور (59.57%)، مقابل (58.76%) لدى الاناث. اما نوع القبول، فقد كان المتوسط الحسابي للاجابات الصحية للقبول على البرنامج العادي (60.46%)، مقابل (58.35%) للموازي وغيرها. اما نوع الجامعة فقط بلغ المتوسط لدى «الرسمية (58.65%)، ولدى «الخاصة» (59.94%).

اما على مستوى المعدل: فإن تقدير الممتاز (62.91%)، والـ»جيد جدا» (59.82%) والـ»جيد» (59.74%) والـ»مقبول» (56.37%).

وحول الطلبة المتغيبين عن الامتحان، الذي يعد شرط تخرج، اوضح ان الهيئة عقدت امتحانا تكميليا لبعض الطلبة المتغيبين، بعد اجراء الامتحان الرئيسي، الى جانب ارسال للجامعات مخاطبة لحث الطلبة للتقدم الامتحان، اضافة الى ان هنالك طلبة كانوا متقدمين في العام الماضي، على اساس انه كان متوقع تخرجهم على الفصل الصيفي الماضي.

واوضح الزعبي ان الامتحان اعيد عقده مرتين في السنة، الاولى للطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الاول، والثانية للطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل الثاني والصيفي، بدلا من عقده مرة واحدة التي طبقت العام الماضي.