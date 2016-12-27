وفاة عالمة الفلك الاميركية الرائدة فيرا روبن

الاصلاح نيوز –

توفيت عالمة الفلك الاميركية الرائدة فيرا روبن التي ساعدت أعمالها المتميزة عن معدلات دوران المجرات إلى نشوء نظرية المادة السوداء أو غير المرئية.

وتوفيت روبن، التي كانت تعيش في برينستون في ولاية نيوجيرسي، عن عمر ناهز الـ 88 عاما لأسباب طبيعة، بحسب وكالة اسوشيتد برس.

وحققت روبن نجاحا واسعا في حياتها المهنية بفضل أبحاثها التي جعلتها ثاني عالمة فلك امرأة يتم اختيارها لتكون رئيسة للأكاديمية الأمريكية للعلوم.

وفي عام 1974 اكتشفت روبن أن النجوم الموجودة في أطراف المجرات تتحرك بسرعة تزيد عن المتوقع.

وكانت حسابات الجاذبية التي تستخدم الكتلة الظاهرة في المجرات تشير إلى أن تلك النجوم الأبعد ينبغي أن تتحرك أبطأ مما كانت تتحرك به فعليا.

وللبحث عن طريقة تتوافق به ملاحظاتها مع قوانين الجاذبية، توصل العلماء إلى مادة لا يمكن رؤيتها أطلقوا عليها أسم المادة السوداء او غير المرئية.

والمادة السوداء هي مادة تشكل نحو 27 بالمائة من الكتلة والطاقة الممكن رصدها في الكون.