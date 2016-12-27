المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة قادمة من قبرص

الاصلاح نيوز –

تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة بإذن الله في أغلب مناطق المملكة وتكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد خاصة في شمال ووسط المملكة.

ويتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، وتشكل الصقيع والانجماد ليلا في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم غد مع بقائها دون معدلاتها المعتادة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل يتشكل الصقيع والانجماد فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول الشرقية بالإضافة لأجزاء من الأغوار الشمالية.

وتبقى الأجواء يوم الخميس باردة وغائمة جزئيا بوجه عام، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 7- 2 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية 11- 3، والمناطق الجنوبية 7- صفر، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 18 والصغرى 8 درجات مئوية.